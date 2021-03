Forza Italia si smarca da Salvini: 'Con 24 mila contagi al giorno non si può parlare di riaperture' (Di domenica 28 marzo 2021) Loro si smarcano dagli avventurieri della Lega, almeno in questo caso: Forza Italia ha un atteggiamento responsabile e realista. Con 24mila contagi al giorno è davvero difficile programmare riaperture ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Loro sino dagli avventurieri della Lega, almeno in questo caso:ha un atteggiamento responsabile e realista. Con 24alè davvero difficile programmare...

