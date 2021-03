Formula 1, il Gran Premio del Bahrain LIVE (Di domenica 28 marzo 2021) Formula 1, il GP del Bahrain: Grande attesa per il primo vincitore stagionale. SAKHIR (Bahrain) – Formula 1, il GP del Bahrain. Alle 17 il via del primo appuntamento stagionale. Probabile duello Hamilton-Vertappen per la vittoria. La Ferrari spera nel podio. Formula 1, il GP del Bahrain LIVE Tutto pronto per il via. Formula 1, Vettel penalizzato Penalizzazione per Sebastian Vettel. Il tedesco è partito dall’ultima posizione per non aver rispettato il regime di bandiera gialla in Q1. Non una buona notizia per il pilota dell’Aston Martin. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021)1, il GP delde attesa per il primo vincitore stagionale. SAKHIR () –1, il GP del. Alle 17 il via del primo appuntamento stagionale. Probabile duello Hamilton-Vertappen per la vittoria. La Ferrari spera nel podio.1, il GP delTutto pronto per il via.1, Vettel penalizzato Penalizzazione per Sebastian Vettel. Il tedesco è partito dall’ultima posizione per non aver rispettato il regime di bandiera gialla in Q1. Non una buona notizia per il pilota dell’Aston Martin. Notizia in aggiornamento

