Formula 1: Hamilton conquista il GP del Bahrain. Secondo Verstappen, sesto Leclerc (Di domenica 28 marzo 2021) Come da pronostico, Lewis Hamilton si è aggiudicato il GP del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale 2021. In un duello al cardiopalma, il pilota della Mercedes ha preceduto in un finale spettacolare ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Come da pronostico, Lewissi è aggiudicato il GP del, gara inaugurale del Mondiale 2021. In un duello al cardiopalma, il pilota della Mercedes ha preceduto in un finale spettacolare ...

SkySportF1 : ?? LA PRIMA POLE DEL 2021 VA A SUPER MAX ?? ?? Che distacco a Hamilton ed è anche super Leclerc Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE LA PRIMA GARA DEL 2021? ?? L’inglese resiste alla super rimonta di Max Verstappen I risulta… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN A CACCIA DI HAMILTON ? 6 secondi da recuperare in 14 giri (?? 42/56) LIVE ? - laziopress : Formula 1, Hamilton vince la prima gara della stagione in Bahrain. 2° Verstappen, 3° Bottas - pasqualinipatri : Formula 1, Hamilton vince la prima gara della stagione in Bahrain. 2° Verstappen, 3° Bottas -