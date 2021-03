Flash News di Domenica 28 Marzo 2021 (Di domenica 28 marzo 2021) La prossima settimana, ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza Covid, il Generale Figliuolo, arriveranno in Italia tre milioni di dosi di vaccino. Da Pasqua, ha assicurato, ci sarà un cambio di passo nella campagna vaccinale in vista dell’obiettivo già comunicato delle 500.000 somministrazioni al giorno. Il Ministro Roberto Speranza, annuncia l’obbligo di vaccinazione per i sanitari che entrano in contatto con i pazienti e rilancia anche il cosiddetto “pass vaccinale” per questa estate; Restano ancora molte diversità tra regione e regione, in Lombardia si prova a rimediare ai ritardi ed inefficienze, ma sono decine di migliaia ancora gli over 80 che non hanno ricevuto neppure la prima dose; La curva dei contagi continua a crescere: quasi 24.000 le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore, aumentano inoltre i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) La prossima settimana, ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza Covid, il Generale Figliuolo, arriveranno in Italia tre milioni di dosi di vaccino. Da Pasqua, ha assicurato, ci sarà un cambio di passo nella campagna vaccinale in vista dell’obiettivo già comunicato delle 500.000 somministrazioni al giorno. Il Ministro Roberto Speranza, annuncia l’obbligo di vaccinazione per i sanitari che entrano in contatto con i pazienti e rilancia anche il cosiddetto “pass vaccinale” per questa estate; Restano ancora molte diversità tra regione e regione, in Lombardia si prova a rimediare ai ritardi ed inefficienze, ma sono decine di migliaia ancora gli over 80 che non hanno ricevuto neppure la prima dose; La curva dei contagi continua a crescere: quasi 24.000 le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore, aumentano inoltre i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, che ...

