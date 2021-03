Fit-Cisl: “Su salvataggio Tirrenia auspichiamo ok Mise, a rischio posti di lavoro” (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ‘Le grida di preoccupazione dell’amministratore delegato di Tirrenia Cin e le motivazioni avanzate impongono al Ministero dello Sviluppo Economico di dare un urgente riscontro nel merito; al benestare del dicastero, entro domani, è legato il piano di ristrutturazione del debito del gruppo Moby”. è quanto afferma la Fit-Cisl a seguito della lettera pervenuta sulla situazione della compagnia e dell’intero gruppo, aggiungendo che: ‘i fatti e le circostanze ci inducono a sollecitare una presa d’atto da parte dei commissari sulla giustezza e sulla tenuta del piano di rientro, presentato dal gruppo Onorato, considerando che il 94% dei creditori ha accettato convintamente le soluzioni proposte”. ‘La salvaguardia del lavoro e dell’occupazione – spiega l’organizzazione sindacale – viene prima di qualunque altro ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ‘Le grida di preoccupazione dell’amministratore delegato diCin e le motivazioni avanzate impongono al Ministero dello Sviluppo Economico di dare un urgente riscontro nel merito; al benestare del dicastero, entro domani, è legato il piano di ristrutturazione del debito del gruppo Moby”. è quanto afferma la Fit-a seguito della lettera pervenuta sulla situazione della compagnia e dell’intero gruppo, aggiungendo che: ‘i fatti e le circostanze ci inducono a sollecitare una presa d’atto da parte dei commissari sulla giustezza e sulla tenuta del piano di rientro, presentato dal gruppo Onorato, considerando che il 94% dei creditori ha accettato convintamente le soluzioni proposte”. ‘La salvaguardia dele dell’occupazione – spiega l’organizzazione sindacale – viene prima di qualunque altro ...

