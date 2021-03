Fiorentina | l’appello di Prandelli | “Credete sempre alla verità C’è chi non ha capito il senso del mio gesto”

Leggi su mediagol

(Di domenica 28 marzo 2021) Parola a Cesare.Perinetti: “Pirlo? Preso per l’Under 23. Conte vinse due volte la B prima della Juventus, la sua Inter top.? Dico la mia “A pochi giorni dall'addio doloroso, Cesareè tornato a parlare della sua decisione di lasciare ladel patron Rocco Commisso. Di seguito, lo sbigottimento dell'ex tecnico del Genoa all'ANSA."Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non hail verodel mio. Sicuramente una minoranza, ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti""Bisognerebbe stigmatizzare e non dare risaltopochezza di spirito dei ...