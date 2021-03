Fiorentina: Iachini prepara Genova. A disposizione anche Milenkovic e Kokorin (Di domenica 28 marzo 2021) Conto alla rovescia per Iachini, che sabato siederà di nuovo sulla panchina della Fiorentina a Marassi contro il Genoa. Riprenderanno domani gli allenamenti. uscolo Recuperato il portiere Dragowski che già ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni dopo aver subito un infortunio ad una caviglia nel corso della gara contro il Milan, dal punto di vista sanitario va annoverato lo stop del difensore Igor, mentre c'e' attesa per il ritorno a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) Conto alla rovescia per, che sabato siederà di nuovo sulla panchina dellaa Marassi contro il Genoa. Riprenderanno domani gli allenamenti. uscolo Recuperato il portiere Dragowski che già ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni dopo aver subito un infortunio ad una caviglia nel corso della gara contro il Milan, dal punto di vista sanitario va annoverato lo stop del difensore Igor, mentre c'e' attesa per il ritorno a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

