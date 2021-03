Fiorentina, c'è anche Callejon per la salvezza (Di domenica 28 marzo 2021) FIRENZE - Nelle ultime dieci partite ha giocato appena 43 minuti , restando in panchina addirittura per sei volte. Adesso, José Maria Callejon si candida per trasformarsi in quell' opportunità in più ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021) FIRENZE - Nelle ultime dieci partite ha giocato appena 43 minuti , restando in panchina addirittura per sei volte. Adesso, José Mariasi candida per trasformarsi in quell' opportunità in più ...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, c'è anche #Callejon per la salvezza: Con il ritorno di Iachini in panchina lo spagnolo cerca rivincite… - GiulioMariotti : @PietroLazze Oddio anche guardare la Fiorentina di questi tempi mica tanto meglio?? - Fiorentinanews : Sentite #DeZerbi: 'Per accettare l'incarico in un'altra squadra vorrei una garanzia ben precisa. Un allenatore deve… - itsmavrtij : RT @arvcticdragons: Ero anche triste sentendo l'intervista di Prandelli che da quando è morta sua moglie è depresso e si dimette dalla fior… - arvcticdragons : Ero anche triste sentendo l'intervista di Prandelli che da quando è morta sua moglie è depresso e si dimette dalla… -