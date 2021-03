Fiocco azzurro per Aldo Montano: lo schermidore papà per la seconda volta (Di domenica 28 marzo 2021) Fiocco azzurro nella scherma italiana. E' nato infatti Mario Montano, secondogenito del plurititolato azzurro Aldo Montano e della moglie Olga. Sia il piccolo, venuto alla luce col peso di 4,5 kg, e sia la mamma godono di ottima salute, per la gioia della sorellina Olimpia oltre che di papà Aldo. La "dinastia" Montano prosegue quindi ed al neo arrivato è stato dato il nome del nonno perpetuando la linea di successione, così come papà Aldo che, a sua volta, porta il nome del capostipite della famiglia di schemitori livornesi.Al piccolo Mario va il benvenuto e l'augurio di una buona vita. A papà Aldo, mamma Olga ed alla sorellina Olimpia vanno le ... Leggi su golssip (Di domenica 28 marzo 2021)nella scherma italiana. E' nato infatti Mario, secondogenito del plurititolatoe della moglie Olga. Sia il piccolo, venuto alla luce col peso di 4,5 kg, e sia la mamma godono di ottima salute, per la gioia della sorellina Olimpia oltre che di. La "dinastia"prosegue quindi ed al neo arrivato è stato dato il nome del nonno perpetuando la linea di successione, così comeche, a sua, porta il nome del capostipite della famiglia di schemitori livornesi.Al piccolo Mario va il benvenuto e l'augurio di una buona vita. A, mamma Olga ed alla sorellina Olimpia vanno le ...

