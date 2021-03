Festa per i 30 anni, Michela Persico si “giustifica” con i follower: “Perché pensate male?” (Di domenica 28 marzo 2021) Michela Persico ha compiuto e festeggiato da poco i suoi trent'anni. Un'occasione importante che avrebbe meritato una Festa altrettanto importante, ma per evidenti limiti della pandemia così non è stato. Nonostante le "accuse" dei suoi follower.caption id="attachment 116051" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLady Rugani si giustificaLa fidanzata di Daniele Rugani ha voluto mettere in chiaro le cose con i suoi follower: "La voglia di fare una cosa in grande c'era, ma purtroppo non si poteva. Vi racconto il mio trentesimo, per i curiosi e per i criticoni. Festa in tre in casa ai fornelli io Dany e Tommy. L'allestimento e il set visti nella mia foto erano per me e non per festeggiare in gruppo. Tranquilli. Anche se non capisco ... Leggi su golssip (Di domenica 28 marzo 2021)ha compiuto e festeggiato da poco i suoi trent'. Un'occasione importante che avrebbe meritato unaaltrettanto importante, ma per evidenti limiti della pandemia così non è stato. Nonostante le "accuse" dei suoi.caption id="attachment 116051" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLady Rugani siLa fidanzata di Daniele Rugani ha voluto mettere in chiaro le cose con i suoi: "La voglia di fare una cosa in grande c'era, ma purtroppo non si poteva. Vi racconto il mio trentesimo, per i curiosi e per i criticoni.in tre in casa ai fornelli io Dany e Tommy. L'allestimento e il set visti nella mia foto erano per me e non per festeggiare in gruppo. Tranquilli. Anche se non capisco ...

