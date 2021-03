Ferragnez, baby Vittoria e i regali griffati: dal peluche Fendi al passeggino da 5.900 euro (Di domenica 28 marzo 2021) baby Vittoria è già una mini star. Per lei regali griffati: dall’orso firmato Fendi al passeggino Dior La piccola di casa Ferragnez è nata il 23 marzo ed è già una piccola star. Per lei doni da stilisti, amici della mamma, ma anche tantissimi fiori e una festa di benvenuto con palloncini colorati sparpagliati per casa. Oltre ad avere nell’armadio abitini e accessori della Chiara Ferragni collection, ci sono tutta una serie di doni griffati. Si comincia con il regalo dello stilista Fausto Puglisi: tutina animalier firmata Roberto Cavalli con stampa leopardata e tigri. Il valore è di circa 290 euro. Tra gli accessori, la mamma Chiara Ferragni ha mostrato in video nelle sue stories Instagram anche le sue mini scarpine, dai mocassini di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 marzo 2021)è già una mini star. Per lei: dall’orso firmatoalDior La piccola di casaè nata il 23 marzo ed è già una piccola star. Per lei doni da stilisti, amici della mamma, ma anche tantissimi fiori e una festa di benvenuto con palloncini colorati sparpagliati per casa. Oltre ad avere nell’armadio abitini e accessori della Chiara Ferragni collection, ci sono tutta una serie di doni. Si comincia con il regalo dello stilista Fausto Puglisi: tutina animalier firmata Roberto Cavalli con stampa leopardata e tigri. Il valore è di circa 290. Tra gli accessori, la mamma Chiara Ferragni ha mostrato in video nelle sue stories Instagram anche le sue mini scarpine, dai mocassini di ...

ginger_fly : RT @blackarvt: sto morendo dal ridere ma allo stesso tempo quanto è piccina Baby V ?? #ferragnez - ciaoamoroso : I baby ferragnez non si toccano #Amici20 - blackarvt : sto morendo dal ridere ma allo stesso tempo quanto è piccina Baby V ?? #ferragnez - Fabs006 : RT @vuoicustodire: Baby V già in Chiara Ferragni collection #ferragnez - giugliagiu : Io a fine giornata dopo aver messo un like a ogni foto di Fedez e Chiara con Baby V #ferragnez -