Federalberghi: "A Pasqua consentiti i viaggi all'estero, non tra regioni. Turismo italiano beffato" (Di domenica 28 marzo 2021) Federalberghi contro il decreto Pasqua: "Una decisione che è andata contro il Turismo italiano". ROMA – Federalberghi contro il decreto Pasqua. Il caso rivelato da La Repubblica ha portato alla dura reazione da parte della Federazione. A far discutere è l'autorizzazione ai viaggi all'estero, nel rispetto delle norme anti-Covid, mentre continua ad esserci lo stop al movimento tra regioni in Italia. Federalberghi contro il Governo Il duro attacco è arrivato da Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi: "Gli alberghi e tutto il sistema dell'ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all'altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i ...

