Fake news sugli animali, le smentisce 'Bufale Bestiali' (Di domenica 28 marzo 2021) Gli elefanti non hanno paura dei topi, le zanzare non sono attirate dalla luce, E meno che mai i lupi ululano alla Luna. "Grossi errori, sbagliatissimo. C'è una frottola per ogni animale" scandisce all'Adnkronos il biologo Graziano Ciocca che ha indagato sulle Fake news legate al mondo animale portando in questi giorni nelle librerie "Bufale Bestiali" (Ed. DeAgostini), la sua seconda fatica scientifico-letteraria dopo "I tori odiano il rosso" che gli ha fatto conquistare il Premio Nazionale Divulgazione Scientifica under 35. Ecologo, entomologo per passione, con "Bufale Bestiali" Ciocca vuole smentire ancora una volta "le false credenze sugli animali". Illustrato dal colorista, scrittore e disegnatore di fumetti Lorenzo De Felici, il nuovo libro di Graziano è dedicato ai ragazzi. "Spesso siamo attratti dalla ...

