F1 | Yuki Tsunoda | “Sono veramente soddisfatto Il mio obiettivo era raggiungere la Top10”

(Di domenica 28 marzo 2021)mostra la sua soddisfazione ai microfoni della massima formula dopo aver completato il primo Gran Premio della propria vita. Il portacolori di casa AlphaTauri ha terminato al nono posto l’evento del Bahrain, il primo atto del Mondiale F1 2021. Il risultato di quest’oggi è storico per il miglior esordiente della FIA F2 2021 che diventa da oggi il più giovane giapponese a raccogliere punti nel ‘Circus’. Il compagno di box del francese Pierre Gasly si è classifica alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). Nel post gara, l’asiatico ha affermato: “. Il mioeralastato attento nel primo giro a non rovinare la vettura. Il passo era ottimo, la monoposto ...

Advertising

annoyingsoul29 : YUKI TSUNODA A PUNTI AL DEBUTTO ALÈ #BahrainGP - fabriziabucci : Yuki Tsunoda pilota del giorno: ha fatto un ottimo inizio e un sorpasso incredibile su Alonso... veramente inaspett… - fabriziabucci : Yuki Tsunoda meritava il titolo di pilota del giorno? Ha fatto un ottimo inizio e un sorpasso incredibile su Alonso… - Claudia_200001 : Yuki Tsunoda a punti al debutto partendo 13°, una bella soddisfazione #BahrainGP #F1 - Nyx1702 : Tenete d’occhio Yuki Tsunoda... Ricordatevi di lui e tenetelo d’occhio -

Ultime Notizie dalla rete : Yuki Tsunoda

Debutto in F1 scoppiettante per, nono con l'Alpha Tauri - Honda mentre l'ultimo punto è andato a un combattivo Lance Stroll con l'Aston Martin - Mercedes. Ritirato per problemi ai freni ...Settima la McLaren di Daniel Ricciardo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz.ottavo appunto al suo primo Gp in Rossa, e alla Alpha Tauri di. Chiude la top ten la Aston Martin di Lance ...SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale della stagione di F.1. Il pilota campione del mondo vince la battaglia contro Max Verstappen (Red Bull) ...Yuki Tsunoda mostra la sua soddisfazione ai microfoni della massima formula dopo aver completato il primo Gran Premio della propria vita. Il portacolori di casa AlphaTauri ha terminato al nono posto l ...