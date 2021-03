F1, vento forte e sabbia in pista a Sakhir! Previsioni meteo per la corsa (Di domenica 28 marzo 2021) Incertezza e tensione accompagnano la vigilia del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si terrà il primo appuntamento di questo campionato e le prospettive sono di una corsa in cui nulla sarà scontato. In primis, la pista ha evidenziato che l’olandese Max Verstappen può vincere e battere le Mercedes. L’orange della Red Bull ha ottenuto la pole-position e ha fatto vedere anche un grande passo gara nel corso delle prove libere del venerdì. Da questo punto di vista, le Frecce Nere punteranno sulla strategia per cercare di imporsi. La Ferrari, in questo contesto, ha mostrato dei miglioramenti notevoli rispetto alla stagione passata. Ricordiamo, infatti, che le Rosse non entrarono nella Q3 del 2020, soffrendo terribilmente per la scarsa velocità della SF1000. La SF21, invece, ha permesso al monegasco Charles Leclerc ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Incertezza e tensione accompagnano la vigilia del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si terrà il primo appuntamento di questo campionato e le prospettive sono di unain cui nulla sarà scontato. In primis, laha evidenziato che l’olandese Max Verstappen può vincere e battere le Mercedes. L’orange della Red Bull ha ottenuto la pole-position e ha fatto vedere anche un grande passo gara nel corso delle prove libere del venerdì. Da questo punto di vista, le Frecce Nere punteranno sulla strategia per cercare di imporsi. La Ferrari, in questo contesto, ha mostrato dei miglioramenti notevoli rispetto alla stagione passata. Ricordiamo, infatti, che le Rosse non entrarono nella Q3 del 2020, soffrendo terribilmente per la scarsa velocità della SF1000. La SF21, invece, ha permesso al monegasco Charles Leclerc ...

AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 14h | Meteo attuale Vento: 9.0 km/h SE Raffica: 9.4 km/h Temperatura: 15.8 °C Umidità: 43…

Ultime Notizie dalla rete : vento forte Diretta Gand Wevelgem 2021/ Streaming video tv: 25 in avanti, si entra nel vivo! In partenza un forte vento contrario ha dato un certo fastidio: si parte compatti con gli uomini della Deceuninck in avanti e superati i primi km ecco che arrivano i primi attacchi con Noppe e ...

MotoGP, GP Qatar: forte vento a Losail, tutte le news dal circuito. I n questo momento il vento soffia da nord - ovest , la pista è abbastanza pulita, tanto che si sta svolgendo l'Asian Cup e il programma non ha subito modifiche, ma il grande rischio è che arrivi ...

MotoGP, vento forte a Losail: Marc Marquez chiama la tempesta di sabbia Corse di Moto F1, vento forte e sabbia in pista a Sakhir! Previsioni meteo per la gara Incertezza e tensione accompagnano la vigilia del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si terrà il primo round di questo campionato e le prospettive sono di una ...

F1, vento forte e sabbia in pista a Sakhir! Previsioni meteo per la corsa Incertezza e tensione accompagnano la vigilia del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si terrà il primo appuntamento di questo campionato e le prospettive sono ...

