F1, Sergio Perez: "Soddisfatto del quinto posto? No, per me è stato importante gareggiare" (Di domenica 28 marzo 2021) Sergio Perez si augurava di vivere un Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno decisamente più tranquillo. Dopo una qualifica ben poco soddisfacente, invece, il peggio doveva ancora arrivare per il messicano. La sua Red Bull, infatti, si è spenta nel giro di formazione. Un vero shock per l'ex Racing Point. "In quel momento non ho capito cosa stesse succedendo – spiega Perez ai microfoni di F1.com – Ho sentito che la mia monoposto si spegneva e non sapevo cosa muovermi. Ho parlato subito con il box via radio provando una soluzione. Fortunatamente la gara è stata fermato, sono tornato ai box e ho potuto prendere nuovamente il via". Un quinto posto finale che, secondo il messicano, non è il risultato più importante di giornata: "La cosa fondamentale della giornata

