F1, oggi il Gp del Bahrein: gli orari e la diretta tv (Sky e TV8) (Di domenica 28 marzo 2021) La Formula 1 riparte dal Bahrein: il primo appuntamento della stagione 2021 è sul circuito del Sakhir, in notturna. Riparte la caccia a Lewis Hamilton e alla Mercedes, che però sembra aver trovato nella Red Bull di Max Verstappen un solido rivale. La Ferrari spera di risorgere, magari già con un bel piazzamento nella prima gara. La giornata di qualifiche ha confermato proprio quanto ci si aspetta dalla stagione. A partire dalla pole sarà Max Verstappen con un giro in 1’28?997, grazie al quale precede le due Mercedes di Hamilton (+0?388) e Bottas (+0?589). A seguire la Ferrari del monegasco Leclerc (+0?681). Il Gran Premio scatta alla ore 17: da quest’anno infatti è stato abolito lo spegnimento dei semafori 10 minuti dopo l’ora esatta. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky (su Sky Sport F1 la diretta integrale). Il Gp sarà visibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) La Formula 1 riparte dal: il primo appuntamento della stagione 2021 è sul circuito del Sakhir, in notturna. Riparte la caccia a Lewis Hamilton e alla Mercedes, che però sembra aver trovato nella Red Bull di Max Verstappen un solido rivale. La Ferrari spera di risorgere, magari già con un bel piazzamento nella prima gara. La giornata di qualifiche ha confermato proprio quanto ci si aspetta dalla stagione. A partire dalla pole sarà Max Verstappen con un giro in 1’28?997, grazie al quale precede le due Mercedes di Hamilton (+0?388) e Bottas (+0?589). A seguire la Ferrari del monegasco Leclerc (+0?681). Il Gran Premio scatta alla ore 17: da quest’anno infatti è stato abolito lo spegnimento dei semafori 10 minuti dopo l’ora esatta. La gara sarà trasmessa inda Sky (su Sky Sport F1 laintegrale). Il Gp sarà visibile ...

