F1, Max Verstappen favorito per la vittoria nel GP del Bahrain. Sogno podio per la Ferrari (Di domenica 28 marzo 2021) L'esordio stagionale della F1 non potrebbe avere uno scenario migliore. Il Mondiale 2021, infatti, prenderà il via oggi alle ore 17.00 italiane nel deserto di Sakhir, sotto la luce dei riflettori, nel consueto palcoscenico della notte del Gran Premio del Bahrain. Una pista spettacolare che, quindi, ci permetterà di capire chi sarà il primo leader della classifica della stagione. Come se non bastasse, prove libere e qualifiche ci hanno proposto una situazione davvero eccezionale. Distanze ravvicinate, battaglia a livelli massimi e, soprattutto, un Max Verstappen davvero in stato di grazia. Dopo aver impressionato già nel corso dei test pre-stagionali, l'olandese si è confermato in ogni sessione del weekend fino a stampare una pole position davvero stellare. Il portacolori della Red Bull vuole battere il ferro finchè è caldo e sfruttare il momento. La ...

