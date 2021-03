F1, Mattia Binotto: “Questo risultato è un punto di partenza, possiamo puntare al 3° posto del Mondiale costruttori” (Di domenica 28 marzo 2021) La Ferrari ha concluso con un sesto e un ottavo posto il primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir (Bahrain) la Rossa ha fatto vedere dei miglioramenti sostanziali rispetto alla stagione passata, ma è chiaro che il riscontro non può essere sufficiente se si guarda a cosa sia la scuderia di Maranella e a cosa rappresenti. Pertanto, l’analisi va fatta sia in relazione alle attuali possibilità che al lavoro da portare avanti. E’ su questa falsariga che sono le dichiarazioni del Team Principal Mattia Binotto che, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione: “Sicuramente siamo andati meglio oggi rispetto alla scorsa stagione, ma c’è ancora tanta strada da fare. Trarremo indicazioni importanti e dati su cui lavoreremo, ci siamo battuti con McLaren. Contento dei due ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) La Ferrari ha concluso con un sesto e un ottavoil primo round del2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir (Bahrain) la Rossa ha fatto vedere dei miglioramenti sostanziali rispetto alla stagione passata, ma è chiaro che il riscontro non può essere sufficiente se si guarda a cosa sia la scuderia di Maranella e a cosa rappresenti. Pertanto, l’analisi va fatta sia in relazione alle attuali possibilità che al lavoro da portare avanti. E’ su questa falsariga che sono le dichiarazioni del Team Principalche, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto ildella situazione: “Sicuramente siamo andati meglio oggi rispetto alla scorsa stagione, ma c’è ancora tanta strada da fare. Trarremo indicazioni importanti e dati su cui lavoreremo, ci siamo battuti con McLaren. Contento dei due ...

