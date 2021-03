F1, Lewis Hamilton: “Nuove regole per danneggiare la Mercedes, non è un segreto” (Di domenica 28 marzo 2021) Non l’ha presa bene Lewis Hamilton dopo il secondo posto nelle qualifiche del GP del Bahrain 2021 di F1. Il volto del sette volte campione del mondo era tutto un programma: i quasi quattro decimi dalla pole-position di Max Verstappen rappresentano un vivace campanello d’allarme per il dominatore dell’ultimo decennio. Il britannico ha compreso che, a differenza del passato, non sarà di certo una passeggiata avere la meglio di un’agguerritissima Red Bull sulla strada verso il titolo iridato. Sebbene le monoposto siano molto simili a quelle del 2020, la FIA ha stabilito delle modifiche regolamentari al fondo posteriore delle vetture con l’intento di ridurre il carico aerodinamico e, di conseguenza, anche la velocità pura. E’ per questo motivo che tutte le squadre hanno peggiorato i tempi sul giro rispetto alla scorsa annata e, in questo senso, la Ferrari ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Non l’ha presa benedopo il secondo posto nelle qualifiche del GP del Bahrain 2021 di F1. Il volto del sette volte campione del mondo era tutto un programma: i quasi quattro decimi dalla pole-position di Max Verstappen rappresentano un vivace campanello d’allarme per il dominatore dell’ultimo decennio. Il britannico ha compreso che, a differenza del passato, non sarà di certo una passeggiata avere la meglio di un’agguerritissima Red Bull sulla strada verso il titolo iridato. Sebbene le monoposto siano molto simili a quelle del 2020, la FIA ha stabilito delle modifiche regolamentari al fondo posteriore delle vetture con l’intento di ridurre il carico aerodinamico e, di conseguenza, anche la velocità pura. E’ per questo motivo che tutte le squadre hanno peggiorato i tempi sul giro rispetto alla scorsa annata e, in questo senso, la Ferrari ...

