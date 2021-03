F1, GP Bahrain 2021: orario d’inizio e come vedere in tv la gara (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi domenica 28 marzo (ore 17.00) si disputa il GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Sakhir, dove dovrebbe soffiare un vento fortissimo attorno ai 50 km/h con rischio di sabbia in pista, andrà in scena l’appuntamento di apertura di questa intensissima stagione e si preannuncia grandissimo spettacolo. Le premesse sono quelle di uno show stupefacente e ricco di colpi di scena, le qualifiche di ieri hanno dimostrato valori molto vicini tra le varie monoposto e in gara può succedere davvero di tutto. Max Verstappen scatterà dalla pole position dopo aver dominato le prove libere e le qualifiche. L’olandese partirà al palo per la quarta volta in carriera e andrà a caccia della vittoria, ma l’alfiere della Red Bull dovrà battagliare con le Mercedes. Le due Frecce d’Argento non sono al top della forma, ma Lewis ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi domenica 28 marzo (ore 17.00) si disputa il GP del, prima tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Sakhir, dove dovrebbe soffiare un vento fortissimo attorno ai 50 km/h con rischio di sabbia in pista, andrà in scena l’appuntamento di apertura di questa intensissima stagione e si preannuncia grandissimo spettacolo. Le premesse sono quelle di uno show stupefacente e ricco di colpi di scena, le qualifiche di ieri hanno dimostrato valori molto vicini tra le varie monoposto e inpuò succedere davvero di tutto. Max Verstappen scatterà dalla pole position dopo aver dominato le prove libere e le qualifiche. L’olandese partirà al palo per la quarta volta in carriera e andrà a caccia della vittoria, ma l’alfiere della Red Bull dovrà battagliare con le Mercedes. Le due Frecce d’Argento non sono al top della forma, ma Lewis ...

