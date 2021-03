F1 GP Bahrain 2021, Isola: “Strategia pneumatici ha svolto ruolo da protagonista” (Di domenica 28 marzo 2021) Gara entusiasmante quella andata in scena nella prima stagionale al Gran Premio del Bahrain 2021 della Formula 1. Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, ha commentato così la corsa: “La Strategia pneumatici ha svolto un ruolo da protagonista in questa gara emozionante, con Hamilton e Mercedes che si sono fermati due volte prima di Verstappen e Red Bull, il che significa ovviamente che Hamilton ha dovuto completare uno stint finale più lungo, cosa che ha gestito brillantemente“. “Tutte e tre le mescole si sono comportate bene per tutta la gara, con Verstappen che ha fatto anche un lungo stint centrale sulla medium” ha aggiunto Isola. “Abbiamo visto una serie di strategie diverse, con cinque piloti che hanno utilizzato ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Gara entusiasmante quella andata in scena nella prima stagionale al Gran Premio deldella Formula 1. Mario, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, ha commentato così la corsa: “Lahaundain questa gara emozionante, con Hamilton e Mercedes che si sono fermati due volte prima di Verstappen e Red Bull, il che significa ovviamente che Hamilton ha dovuto completare uno stint finale più lungo, cosa che ha gestito brillantemente“. “Tutte e tre le mescole si sono comportate bene per tutta la gara, con Verstappen che ha fatto anche un lungo stint centrale sulla medium” ha aggiunto. “Abbiamo visto una serie di strategie diverse, con cinque piloti che hanno utilizzato ...

