F1 GP Bahrain 2021, Horner: "Verstappen ha restituito posizione dopo le istruzioni della direzione gara"

"Verstappen ha avuto un piccolo problema a inizio gara e penso che sia stato condizionato da ciò. Nel finale è riuscito a superare Hamilton ma è andato largo e purtroppo ha dovuto restituire la posizione a seguito delle istruzioni ricevute dalla direzione gara". Lo ha dichiarato il team principal della Red Bull, Christian Horner, in merito alla lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel finale del Gran Premio del Bahrain. "Congratulazioni alla Mercedes, quella di oggi è stata una grande gara – ha aggiunto Horner ai microfoni di Sky Uk -. Loro hanno un'ottima macchina e ci hanno spinto al limite. Pensavamo facessero tre soste e invece sono rimasti fuori sino alla fine".

