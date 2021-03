F1, GP Bahrain 2021: Ferrari, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Più luci che ombre per le Rosse (Di domenica 28 marzo 2021) La Ferrari ha archiviato il Gran Premio del Bahrain con un doppio piazzamento in zona punti, in quanto Charles Leclerc ha concluso in sesta posizione, mentre Carlos Sainz si è classificato ottavo. La SF21 è uscita da Sakhir con il ruolo di quarta forza, seppur a ridosso della terza. Un risultato del genere genera la classica domanda in merito al bicchiere. È mezzo pieno o mezzo vuoto? L’impressione è che per il Cavallino Rampante il bilancio del primo atto del Mondiale 2021 possa essere giudicato positivo. D’accordo, non sono tutte rose e fiori, ma i motivi di soddisfazione possono essere superiori a quelli di delusione o preoccupazione. Chiaramente, la nota dolente è rappresentata dal fatto che la Scuderia di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Laha archiviato il Gran Premio delcon un doppio piazzamento in zona punti, in quanto Charles Leclerc ha concluso in sesta posizione, mentre Carlos Sainz si è classificato ottavo. La SF21 è uscita da Sakhir con il ruolo di quarta forza, seppur a ridosso della terza. Un risultato del genere genera la classica domanda in merito al. È? L’impressione è che per il Cavallino Rampante il bilancio del primo atto del Mondialepossa essere giudicato positivo. D’accordo, non sono tutte rose e fiori, ma i motivi di soddisfazione possono essere superiori a quelli di delusione o preoccupazione. Chiaramente, la nota dolente è rappresentata dal fatto che la Scuderia di ...

