F1 GP Bahrain 2021, disastro meccanici Alfa Romeo: gomma sbagliata, Giovinazzi perde dieci secondi (Di domenica 28 marzo 2021) disastro dei meccanici dell’Alfa Romeo nel corso del pit stop di Antonio Giovinazzi nel Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula 1. Il pilota italiano era in lotta per la zona punti, ma c’è stata un’amara sorpresa nel corso del suo rientro ai box. Come racconta Roberto Chinchero di Sky Sport, i meccanici hanno tolto le termocoperte e si sono accorti che delle gomme tre erano hard e una media, quindi hanno dovuto cercare in fretta a furia la quarta hard perdendo dieci secondi. Gara rovinata per Giovinazzi, ora lontano dai primi dieci. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021)deidell’nel corso del pit stop di Antonionel Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota italiano era in lotta per la zona punti, ma c’è stata un’amara sorpresa nel corso del suo rientro ai box. Come racconta Roberto Chinchero di Sky Sport, ihanno tolto le termocoperte e si sono accorti che delle gomme tre erano hard e una media, quindi hanno dovuto cercare in fretta a furia la quarta hardndo. Gara rovinata per, ora lontano dai primi. SportFace.

