F1, GP Bahrain 2021: Alonso e Vettel, gara anonima da veterani (Di domenica 28 marzo 2021) In una F1 che è tornata dopo la pausa invernale, i contenuti non sono pochi: il confronto Lewis Hamilton-Max Verstappen; i segnali di ripresa della Ferrari; le prove di Fernando Alonso e di Sebastian Vettel. Ebbene, i due veterani del Circus erano tra gli osservati speciali per motivi diversi: Nando tornava a gareggiare nel Circus dopo che nel 2018 aveva salutato tutto per dedicarsi ad altre cose nel Motorsport; Seb ha fallito il proprio obiettivo in Ferrari e dopo sei stagioni a Maranello si è rimesso in gioco all’Aston Martin. Le prestazioni dei due sono state diverse, anche se alla fine della fiera poco o nulla è cambiato. Per Alonso un ritiro per un problema tecnico sull’Alpine, ma facendo vedere ottime doti alla guida e distinguendosi rispetto al compagno di squadra Esteban Ocon nella gestione delle qualifiche: ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) In una F1 che è tornata dopo la pausa invernale, i contenuti non sono pochi: il confronto Lewis Hamilton-Max Verstappen; i segnali di ripresa della Ferrari; le prove di Fernandoe di Sebastian. Ebbene, i duedel Circus erano tra gli osservati speciali per motivi diversi: Nando tornava a gareggiare nel Circus dopo che nel 2018 aveva salutato tutto per dedicarsi ad altre cose nel Motorsport; Seb ha fallito il proprio obiettivo in Ferrari e dopo sei stagioni a Maranello si è rimesso in gioco all’Aston Martin. Le prestazioni dei due sono state diverse, anche se alla fine della fiera poco o nulla è cambiato. Perun ritiro per un problema tecnico sull’Alpine, ma facendo vedere ottime doti alla guida e distinguendosi rispetto al compagno di squadra Esteban Ocon nella gestione delle qualifiche: ...

