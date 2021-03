F1 Bahrain 2021, Gara - Diretta Esclusiva ore 17 Sky Sport, differita ore 18 Tv8 (Di domenica 28 marzo 2021) Formula 1 edizione 2021 (Diretta Esclusiva ore 17 Sky Sport, differita ore 18 Tv8): qualcosa è cambiato, finalmente. «Non ci sono Garanzie che sarà sempre così», si affretta a dire l'uomo della pole position Max Verstappen al termine delle prime qualifiche della stagione in... Leggi su digital-news (Di domenica 28 marzo 2021) Formula 1 edizioneore 17 Skyore 18 Tv8): qualcosa è cambiato, finalmente. «Non ci sononzie che sarà sempre così», si affretta a dire l'uomo della pole position Max Verstappen al termine delle prime qualifiche della stagione in...

Advertising

SkySportF1 : ?? LA PRIMA POLE DEL 2021 VA A SUPER MAX ?? ?? Che distacco a Hamilton ed è anche super Leclerc Il resoconto ?… - Eurosport_IT : Max #Verstappen beffa Hamilton ed è Pole! Ferrari: Leclerc 4°, Sainz 8° ? - SkySportF1 : ?? Leclerc fissa l'obiettivo per il GP e dice: 'Ferrari macchina più migliorata' #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #BahrainGP 2021: il vincitore di @FormulaPassion – VOTA - sportli26181512 : Formula 1, vento in Bahrain: gli aggiornamenti dal Sakhir, alle 17 il via del GP: E' il giorno del GP del Bahrain,… -