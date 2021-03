F1, Antonio Giovinazzi: “Possiamo essere contenti del passo in avanti che abbiamo fatto” (Di domenica 28 marzo 2021) Antonio Giovinazzi esprime il proprio parere al termine del Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale di F1 2021. Il pilota di casa Alfa Romeo ha completato al dodicesimo posto la manifestazione araba dopo una bella rimonta. Il pugliese chiude alle spalle del compagno di box la prima delle 23 prove previste in questa stagione, gara rallentata da un problema al pit stop. La scalata alla Top10 è stata rovinata in seguito ad un problema nel pit stop. I meccanici hanno sbagliato a preparare le gomme e nella prima sosta l’italiano ha perso 10 preziosissimi secondi. Il teammate del finnico Kimi Raikkonen ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Rispetto all’inizio della scorsa stagione siamo molto più veloci e abbiamo una macchina migliore. Possiamo essere contenti del ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale di F1 2021. Il pilota di casa Alfa Romeo ha completato al dodicesimo posto la manifestazione araba dopo una bella rimonta. Il pugliese chiude alle spalle del compagno di box la prima delle 23 prove previste in questa stagione, gara rallentata da un problema al pit stop. La scalata alla Top10 è stata rovinata in seguito ad un problema nel pit stop. I meccanici hanno sbagliato a preparare le gomme e nella prima sosta l’italiano ha perso 10 preziosissimi secondi. Il teammate del finnico Kimi Raikkonen ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Rispetto all’inizio della scorsa stagione siamo molto più veloci euna macchina migliore.del ...

