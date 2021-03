F 1 | GP Bahrain | - Mercedes | buona la prima | Hamilton vittorioso al Sakhir

F.1, GP Bahrain<br> - Mercedes, buona la prima: Hamilton vittorioso al Sakhir (Di domenica 28 marzo 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1 2021. Il sette volte campione del mondo inglese ha dovuto remare parecchio per mettere le mani su questo primo successo stagionale e fino alla fine si è dovuto misurare con uno scatenato Max Verstappen, secondo sotto la bandiera a scacchi. L'olandese della Red Bull era riuscito a riprendersi la prima posizione a tre giri dalla fine ma ha dovuto cedere la posizione al suo rivale per non incorrere in una penalità, avendo completato il sorpasso fuori pista a curva 4. Valtteri Bottas chiude il podio del Sakhir, con il finlandese che si aggiudica anche il punto addizionale per il giro più veloce della gara. Le parole del vincitore. Ha vinto di nuovo Hamilton, ma questa volta senza quel dominio schiacciante ... Leggi su quattroruote (Di domenica 28 marzo 2021) Lewisha vinto il Gran Premio del, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1 2021. Il sette volte campione del mondo inglese ha dovuto remare parecchio per mettere le mani su questo primo successo stagionale e fino alla fine si è dovuto misurare con uno scatenato Max Verstappen, secondo sotto la bandiera a scacchi. L'olandese della Red Bull era riuscito a riprendersi laposizione a tre giri dalla fine ma ha dovuto cedere la posizione al suo rivale per non incorrere in una penalità, avendo completato il sorpasso fuori pista a curva 4. Valtteri Bottas chiude il podio del, con il finlandese che si aggiudica anche il punto addizionale per il giro più veloce della gara. Le parole del vincitore. Ha vinto di nuovo, ma questa volta senza quel dominio schiacciante ...

Advertising

F1Sport_PitTalk : ?? Nuovo Podcast! 'Cronaca del GP del Bahrain di F1 2021' su @Spreaker #bahrain #f1 #ferrari #hamilton #leclerc… - RaiSport : ?? #Verstappen: 'Peccato per il secondo posto' 'Ma è bellissimo trovarsi vicini e lottare alla pari con la… - lillydessi : Potenza e drag, Red Bull non si fida - - sportli26181512 : Formula 1, Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP del Bahrain a Sakhir: In Bahrain si riparte da dove avevamo las… - bandierascacch1 : Lewis #Hamilton vince il #BahrainGP dopo un grande duello per #Verstappen, che manca il controsorpasso: vittoria pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain Mercedes F1: Bahrain; vince Hamilton, 6/a Ferrari Leclerc Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. . 28 marzo ...

F1, in Bahrain vince Hamilton in volata: la Ferrari delude ... tra la trattativa per il rinnovo con la Mercedes , firmato poco prima del via della stagione e solo per un anno, e dopo non aver brillato nei test e nelle qualifiche del Gp del Bahrain , il sette ...

F1 | Bahrain: Mercedes, ancora nascosto il suo potenziale F1Sport.it F1, Lewis Hamilton tira fuori l’orgoglio: “Che gara” Lewis Hamilton ha vinto il primo Gran Premio della stagione in Bahrain. Dopo la gara il pilota della Mercedes ha espresso la sua felicità per la vittoria dopo un bel duello con Verstappen: "Che gara c ...

GP Bahrain F1 2021: le immagini TV della partenza della gara [ VIDEO ] Max Verstappen mantiene la leadership in partenza, mentre Leclerc è riuscito a passare Bottas e Mazepin va a sbattere contro le barriere.

Lewis Hamilton ha vinto il Gp del, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altradi Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. . 28 marzo ...... tra la trattativa per il rinnovo con la, firmato poco prima del via della stagione e solo per un anno, e dopo non aver brillato nei test e nelle qualifiche del Gp del, il sette ...Lewis Hamilton ha vinto il primo Gran Premio della stagione in Bahrain. Dopo la gara il pilota della Mercedes ha espresso la sua felicità per la vittoria dopo un bel duello con Verstappen: "Che gara c ...Max Verstappen mantiene la leadership in partenza, mentre Leclerc è riuscito a passare Bottas e Mazepin va a sbattere contro le barriere.