F.1, GP Bahrain - Mercedes, buona la prima: Hamilton vince al Sakhir (Di domenica 28 marzo 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1 2021. Il sette volte campione del mondo inglese ha dovuto remare parecchio per mettere le mani su questo primo successo stagionale e fino alla fine si è dovuto misurare con uno scatenato Max Verstappen, secondo sotto la bandiera a scacchi. L'olandese della Red Bull era riuscito a riprendersi la prima posizione a tre giri dalla fine ma ha dovuto cedere la posizione al suo rivale per non incorrere in una penalità, avendo completato il sorpasso fuori pista a curva 4. Valtteri Bottas chiude il podio del Sakhir, con il finlandese che si aggiudica anche il punto addizionale per il giro più veloce della gara. Le parole del vincitore. Ha vinto di nuovo Hamilton, ma questa volta senza quel dominio schiacciante ...

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain Mercedes Verstappen commenta: "Un peccato, ma dobbiamo guardare il lato positivo" Rivivi il GP del Bahrain F1: guarda la partenza e l'arrivo del GP del Bahrain Il lato positivo A ... Abbiamo cominciato quest'anno lottando con la Mercedes ed è bellissimo iniziare così. Problemi di cui ...

GP Bahrain, Hamilton: "Oggi ho fatto qualcosa di speciale" Rivivi il GP del Bahrain F1: guarda la partenza e l'arrivo del GP del Bahrain Sofferenza nell'... Il ritardo Mercedes Poi ha proseguito: " Il tempismo è tutto, oggi lo abbiamo avuto, ma anche Max ha ...

F1 | Bahrain: Mercedes, ancora nascosto il suo potenziale F1Sport.it F1 | Bahrain: Leclerc e Sainz in zona punti, rinascita Ferrari? Il primo round della stagione di F1 in Bahrain si conclude con le due Ferrari di Charles ... ricordiamo, è motorizzata Mercedes). Ma vedere già entrambe le vetture nel Q3 e terminare la gara in top ...

Motori - Hamilton vince in Bahrain, Viñales in Qatar Si è concluso il primo weekend di motori e non sono mancate le emozioni: in Bahrain vince Hamilton davanti a Verstappen, in MotoGP è Vinales a trionfare ...

