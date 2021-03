F 1 GP Bahrain | capolavoro Hamilton ma Verstappen cede nel finale

(Di domenica 28 marzo 2021) Emozioni alla partenza e all'arrivo. Il primo Gp di Formula 1 sulla pista Sakir delè tutto qui. A vincere è stato Lewisil solito cannibale del Circus con la sua Mers. Dietro l'inglese un grande Maxche ha chiuso pochi decimi dietro al campione del mondo in carica dopo aver sorpassato l'inglese a 2 giri dalla fine. Terza piazza per Bottas e fuori dal podio Norris che ha preceduto Perez. Leclerc primo ferrarista arrivato sesto dopo una buona partenza.caption id="attachment 1113825" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

