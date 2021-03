(Di domenica 28 marzo 2021) Una scommessa de luxe sul più prestigioso mercato immobiliare d’Europa, guidata da uno dei manager più noti nel settore. E’ quella che sta intraprendendo, la società guidata da John Elkann che controlla tra le altre la Juventus, che come è emerso in settimana, nel 2020 ha raggiunto i 29,5 miliardi di dollari in termini di L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Exor, la controllante della Juventus, punta sull’immobiliare inglese con Almacantar e sul suo manager Mike Hussey,… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Exor punta sull’immobiliare inglese con Almacantar: Una scommessa de luxe sul più prestigioso… -

Ultime Notizie dalla rete : Exor punta

... il petrolio (dopo un balzo iniziale del 6%) non reagisce, anzial ribasso, nonostante 13 ... Al seguito si muove(+1,28%). Piatta invece Stellantis (+0,08%), arretra Ferrari ( - 1,71%) dopo l'...Il gruppo di Wolfsburga incrementare di oltre il doppio le consegne di veicoli elettrici a 1 ... Prese di beneficio su- 1,29%. RECUPERA DIASORIN, BENE LEONARDO Prosegue invece la fase di ...E’ quella che sta intraprendendo Exor, la società guidata da John Elkann che controlla tra le altre la Juventus, che come è emerso in settimana, nel 2020 ha raggiunto i 29,5 miliardi di dollari in ...'Exor limita le perdite. I profitti ottenuti da Ferrari, dalla compagnia di riassicurazione Partner Re e dalla partecipazione nel settimanale The Economist hanno infatti assorbito le perdite accusate ...