Europei Under 21- Spagna-Italia 0-0 (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo pareggio consecutivo per l'Italia nel secondo match valido per la fase finale a gironi degli Europei Under 21. A Maribor gli azzurrini non vanno oltre lo 0-0 contro la Spagna finendo ancora una volta in nove per le espulsioni di Rovella e Scamacca. Decisiva per il passaggio ai quarti il match di martedì contro la Slovenia. Europei Under 21 Spagna-Italia: cosa è successo? La formazione di Nicolato parte bene, ma la prima occasione è della Spagna con un sinistro di Miranda che si perde sul fondo per pochi centimetri. Stessa sorte per il mancino di Pobega . Al 30?, Frattesi si dimostra più preciso ma coglie la traversa complice la deviazione del portiere. Nella ripresa, l'Italia cala alla distanza anche ...

