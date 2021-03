Europei Under 21, l'Italia si qualifica se... Tutte le combinazioni favorevoli agli Azzurrini (Di domenica 28 marzo 2021) Le combinazioni che permettono all'Italia Under 21 di qualificarsi al turno successivo degli Europei. Leggi su 90min (Di domenica 28 marzo 2021) Leche permettono all'21 dirsi al turno successivo degli

Advertising

CB_Ignoranza : Piccolo riassunto degli europei dell'Italia Under 21. Partite: 2 Punti: 2 Gol: 1 Espulsioni: 4 Tutto ok. [??… - SkySport : SPAGNA-ITALIA 0-0 Risultato finale ? ? - infoitsport : Europei Under 21, Spagna-Italia | Nicolato: “Ecco cosa penso delle espulsioni!” - ormasebas : RT @FIGC: Sorteggiati i gironi della prima fase dei Campionati Europei Under 19 e Under 17 Femminili 2021/2022 - UgoBaroni : RT @CorSport: #Europei U21, #Italia di nuovo decimata dalle squalifiche! ?? -