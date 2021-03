Eugenia Cason | unitasi in matrimonio con l' amore della sua vita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eugenia Cason

Il Cittadino di Monza e Brianza

Non possono entrare in reparto a causa delle norme anti Covid, eppure i volontari dell'associazione Arca sono comunque riusciti a realizzare il più grande sogno di, 66enne malata terminale di Carate Brianza ricoverata all'hospice di Giussano (sempre in Brianza), permettendole di sposare il compagno Giancarlo Casiraghi.... momenti davvero speciali ed emozionanti all'hospice di Giussano grazie alla collaborazione di Arca che hanno contribuito a realizzare il sogno di, 66 anni, di Carate Brianza, malata ...Nella struttura di Giussano tutti, dal primario alle infermiere passando per i volontari, hanno festeggiato il matrimonio celebrato in reparto ...Grazie ai volontari dell'associazione Arca e al comune di Giussano realizzato il desiderio della coppia nel rispetto delle norme anti-Covid: poche persone ...