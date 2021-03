Estate 2021, diversa da quella precedente? Cosa dicono gli esperti (Di domenica 28 marzo 2021) Sarà un’Estate normale o simile a quella vissuta l’anno scorso? Sono in tanti a chiederselo e a sperare una stagione estiva senza restrizioni. Negli ultimi giorni diversi esperti hanno espresso il proprio parere a riguardo. Alcuni hanno accennato un ritorno alla normalità, restando tuttavia prudenti e continuando ad usare mascherina e a rispettare il distanziamento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 marzo 2021) Sarà un’normale o simile avissuta l’anno scorso? Sono in tanti a chiederselo e a sperare una stagione estiva senza restrizioni. Negli ultimi giorni diversihanno espresso il proprio parere a riguardo. Alcuni hanno accennato un ritorno alla normalità, restando tuttavia prudenti e continuando ad usare mascherina e a rispettare il distanziamento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RobertoBurioni : I vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei… - fattoquotidiano : L’incompiuta veneta del dg di Aria: in estate promosse l’app alternativa che bloccò Immuni nella Regione di Zaia. R… - fattoquotidiano : Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “P… - brius : RT @RobertoBurioni: I vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei non… - RMaccaferri : RT @ILupobianco: ????La SVEZIA ha la mortalità tra le più basse in UE Non sarà che la Svezia facendo circolare il virus in estate tra le fas… -