Esplosione in una cattedrale cattolica in Indonesia Polizia | attacco kamikaze

Advertising

zazoomblog : Esplosione in una cattedrale cattolica in Indonesia: ipotesi attentato - #Esplosione #cattedrale #cattolica - spaceis_cool : #Buongiorno! Il primo oggetto del catalogo Messier è un resto di supernova ovvero ciò che rimane della esplosione d… - LivraghiAlberto : RT @marieta99044909: Il grande grosso problema da affrontare subito dopo la pandemia (forse anche prima) sarà evitare un'esplosione sociale… - MariaNadiaMai2 : RT @marieta99044909: Il grande grosso problema da affrontare subito dopo la pandemia (forse anche prima) sarà evitare un'esplosione sociale… - BeatOn_the_Brat : L' esplosione avvenuta nella villa di Sanremo nel 2016, causa la morte di una signora e il ferimento di Garko. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione una

grandesi è verificata oggi vicino alla cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia. Lo riportano i media locali, citando un sacerdote che parla di un attentatore suicida. L'ipotesi ...Domenica è avvenuta un'all'esterno diChiesa cattolica nella città di Makssar, provincia del Sulawesi Meridionale in Indonesia. La polizia ha immediatamente isolato l'area attorno alla Chiesa. Secondo quanto ...È stato un attacco kamikaze a provocare l’esplosione avvenuta all’esterno di una cattedrale cattolica nella città di Makassar, nell’isola indonesiana di Sulawesi. Lo ha riferito la polizia ...Una violenta esplosione si è verificata nei pressi della cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia. Lo riportano i media locali, citando un sacerdote che parla di un attentatore suicida.