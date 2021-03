Entro il 7 aprile l’Italia dovrà garantire alla Uefa l’Olimpico aperto per l’Europeo (Di domenica 28 marzo 2021) Se n’è accorto anche il Corriere della Sera. Una richiesta illogica, che sfida il buonsenso e mette Roma, e altre undici città europee, con le spalle al muro: o riusciamo a garantire Entro il 7 aprile di poter aprire l’Olimpico ai tifosi o perdiamo l’Europeo. Il diktat dell’Uefa e del suo presidente, Aleksander Ceferin, va oltre il dramma mondiale della pandemia. La sua richiesta è perlomeno spregiudicata. Probabilmente a giugno, quando comincerà l’Europeo itinerante, il virus avrà allentato la pressione e il piano vaccinale, che per adesso va a rilento, funzionerà a pieno regine. Ma Nyon le garanzie le pretende adesso. Il Corsera elogia – inspiegabilmente – Gravina: Il presidente Gravina, impareggiabile diplomatico, è già al lavoro con il governo perché è evidente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) Se n’è accorto anche il Corriere della Sera. Una richiesta illogica, che sfida il buonsenso e mette Roma, e altre undici città europee, con le spalle al muro: o riusciamo ail 7di poter aprireai tifosi o perdiamo. Il diktat dell’e del suo presidente, Aleksander Ceferin, va oltre il dramma mondiale della pandemia. La sua richiesta è perlomeno spregiudicata. Probabilmente a giugno, quando cominceràitinerante, il virus avrà allentato la pressione e il piano vaccinale, che per adesso va a rilento, funzionerà a pieno regine. Ma Nyon le garanzie le pretende adesso. Il Corsera elogia – inspiegabilmente – Gravina: Il presidente Gravina, impareggiabile diplomatico, è già al lavoro con il governo perché è evidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Entro aprile In arrivo il decreto Semplificazioni e sblocca - concorsi: tutte le novità Il ministro Brunetta spiega che entro la metà di aprile dovrebbe arrivare il provvedimento in cui sarà ripreso anche il tema della class action, oltre che quello delle norme per sbloccare i concorsi fermati dalla pandemia da Covid - ...

Al via le richieste per il contributo baby sitting Borgo d'Ale : le famiglie residenti possono chiedere il contributo baby sitting previsto dal Comune . Le domande andranno presentate entro il 30 aprile , utilizzando i moduli disponibili sia in municipio che sul sito internet dell'ente. 'La somma sarà erogata entro il mese di maggio' aggiunge il sindaco Pier Mauro Andorno, che ...

Vaccini, Figliuolo: "Arriveranno 2,8 milioni di dosi entro il 3 aprile" Rai News Concerti dei big a Milano: arrivederci al 2022, il primo è Vasco Milano - Vasco stop. Un’area collocata quindi dalla parte opposta rispetto a quella che ospita (e continuerà ad ospitare) il Milano Summer Festival, rivolta invece verso Piazzale Lotto. È di venerdì, ...

Calabria zona rossa, nuova ordinanza di Spirlì: “Misure indispensabili” CALABRIA ZONA ROSSA, NUOVA ORDINANZA DI SPIRLÌ: «MISURE INDISPENSABILI» Recepito il provvedimento del ministro della Salute. Per i Comuni di ...

