Emicrania: tutto quello che c’è da sapere sulla patologia (Di domenica 28 marzo 2021) Fino a qualche anno fa, quando ci si rivolgeva al medico perché si soffriva di Emicrania, era piuttosto difficile ricevere dei consigli efficaci. Oggi la situazione è cambiata perché, grazie ad una serie di ricerche scientifiche, sono stati scoperti vari metodi per contrastare questo fastidioso disturbo. Stando alle ultime statistiche, pare che circa un miliardo Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Fino a qualche anno fa, quando ci si rivolgeva al medico perché si soffriva di, era piuttosto difficile ricevere dei consigli efficaci. Oggi la situazione è cambiata perché, grazie ad una serie di ricerche scientifiche, sono stati scoperti vari metodi per contrastare questo fastidioso disturbo. Stando alle ultime statistiche, pare che circa un miliardo

Advertising

milaneese : @dipego @lastagistaspa Credo anglosassone, non proprio recente. Ora non mi riesce di guardare tutto per emicrania ma meeeeh. - malechevale : sto affrontando un attacco di emicrania dalla durata di 72 ore e vorrei capire cosa io abbia combinato nella mia vi… - straysamurai : E quello che ha fatto è stare tutto il giorno sul letto al telefono Io che sono presa dalle 11 e mezza devo prender… - any_allons_y : Aggiornamento sulla mia emicrania non richiesto,, ma sono già due giorni che ho la nausea e la testa mi fa così mal… - _muggix_ : @c_o_n_t_r_o_l_ Non benissimo ho l'emicrania e ho un sacco di sonno ed essendo in dad è tutto amplificato ma vabbè… -