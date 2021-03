Elisabetta Gregoraci | si riaccende la polemica | nuove dichiarazioni

(Di domenica 28 marzo 2021) Silasue Pierpaolo Pretelli. Questo ultimo ancora una volta è tornato a parlare dell’ex gieffina Dopo l’uscita dal “Grande Fratello Vip 2021” gli ex concorrentie Pierpaolo Pretelli non fanno calare i riflettori puntati sulla loro “storia” vissuta nella casa più spiata d’Italia. Ospite di Giada Di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : “Continua a farlo”. Pierpaolo Pretelli bomba su Elisabetta Gregoraci. Tra l’ex velino e la showgirl i rapporti sono… - oopsewlols : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli Tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - blogtivvu : Pierpaolo Pretelli lancia una frecciatina da Elisabetta Gregoraci e svela se l’ha sentita dopo il #GFVip - oceant4egimedia : RT @oceant4egimedia: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - user65489635 : Eddai raga mettetevi nei suoi panni nessuno riuscirebbe a superare il palo di Elisabetta Gregoraci #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Pose sensuali, coccole, un feeling che tutti hanno notato. Trae Pierpaolo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 qualcosa era scattato. E fin qui i dubbi sono pochi. Poi però una vera relazione non è mai sbocciata. Troppo distanti ...L'ex gieffino, Pierpaolo Petrelli torna a far parlare di sè. L'intervento sufa discutere: cosa è successo? Tra le coppie più glamour del Grande Fratello Vip non possono? L'articolo Pierpaolo Petrelli torna a parlare di: "Deve ...Si riaccende la polemica su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Questo ultimo ancora una volta è tornato a parlare dell’ex gieffina Dopo l’uscita dal “Grande Fratello Vip 2021” gli ex ..."Ti vediamo in strada, Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita", le hanno scritto su Instagram. Ma perché?