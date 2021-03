Elisa Isoardi e il rapporto con la madre | La grande rivelazione che fa vibrare il cuore

(Di domenica 28 marzo 2021)si lascia andare alla malinconia e confessa di non aver sentito la mamma per un po’ di tempo.la naufraga dell’isola dei famosi (Foto Facebook)è una conduttrice italiana ed ex modella che ha partecipato in passato al concorso di bellezza Miss Italia aggiudicandosi la fascia di Miss Cinema. Numerosi sono stati i successi della bellissima, uno dei tanti è la conduzione de, La prova del Cuoco, partecipando nello stesso anno anche a Ballando con le stelle. La, ora concorrente dell’Isola dei famosi, si lascia andare ad un po’ di malinconia confessando in lacrime a Ilary Blasi di sentire la mancanza di sua mamma Irma dicendo di voler chiederle scusa. La naufraga ha emozionato tutti, ...

Subito alle sue spalle, però, lo incalzano da vicino siaIsoadi , sia Simone Paciello, in arte Awed " finito anche lui in nomination. Più staccati, invece, tutti gli altri con l'ex hostess di ...La conduttrice, adesso naufraga all'Isola dei Famosi, è considerata un puro esempio di bellezza: in costume 'é incantevole'. La carismatica conduttrice de 'La Prova Del Cuoco',, come è ...Sembra che per avere Elisa Isoardi nel cast dell'Isola dei Famosi Mediaset non ha badato a spese, ecco il suo cachet da urlo.Dopo 18 anni in Rai, Elisa Isoardi ha colto l'occasione di partecipare al reality per "continuare a far battere il cuore per questo mestiere" "La mia partecipazione a L'Isola dei famosi - aveva detto ...