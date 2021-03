Elicottero da 10 milioni di euro si rovescia in fase di decollo (Di domenica 28 marzo 2021) L'Elicottero della Guardia di Finanza, un modello Agusta Westland AW169, era ancora a terra con i rotori in movimento quando Improvvisamente si è rovesciato sul lato destro. L'equipaggio formato da ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) L'della Guardia di Finanza, un modello Agusta Westland AW169, era ancora a terra con i rotori in movimento quando Improvvisamente si èto sul lato destro. L'equipaggio formato da ...

