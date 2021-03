Elezioni comunali Roma | nel caos candidati | l’unica certezza sembra il ballottaggio

(Di domenica 28 marzo 2021), 28 mar – Stando agli ultimi sondaggi sulledipreviste per l’autunno 2021, nessunoriuscire a superare il 50% dei voti validi per l’elezione al primo turno. Le attuali candidature ufficiali dovrebbero essere Virginia Raggi con il Movimento 5 Stelle, Carlo Calenda di Azione, Vittorio Sgarbi con liste civiche guidate dal suo partito Rinascimento e Gilberto Trombetta per il Fronte Sovranista Italiano. Centrodestra e Pd alla caccia del candidato Il centrodestra sta ancora attendendo una risposta che potrebbe cambiare le sorti delle interedi. Il nome, spinto in primis dal leader del Carroccio, è quello di Guido Bertolaso, attuale consulente della Regione Lombardia al piano vaccinale. L’ex ...

Vimercate Futura si presenta con idee chiare e innesti importanti in vista delled'autunno. "Siamo un'ottima squadra fatti di tanti giovani che ha come priorità lo sport da rilanciare in città con strutture adeguate e anche la concezione che fare movimento fisico ...BOLOGNA - Nessun ostacolo dal Nazareno sulle primarie. Anzi. Enrico Letta ha acceso il semaforo verde per i gazebo a Roma. Un ' precedente' che potrebbe spingere più facilmente alla consultazione ...Le sempre più probabili elezioni comunali in autunno, il cambio radicale della segreteria cittadina del PD ed i primi incontri con le altre rappresentanze politiche della città in vista di possibili a ...Anche l’ex candidata sindaco Mariasole Mascia con Vimercate Futura che sostiene il candidato del centrosinistra Francesco Cereda (Pd). La lista si è presentata sabato. Vimercate Futura si presenta con ...