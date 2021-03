Eder si presenta al San Paolo | “Miranda mi ha convinto Con lui abbiamo riportato l’Inter in Champions”

(Di lunedì 29 marzo 2021)si èto al San, dove ha firmato venerdì, dopo la fine della sua avventura in Cina. L’attaccante ritrova il difensorecon cui è stato compagno ale proprio su di lui inizia il discorso di. Queste le sue parole: “Il calcio ci dà tanti compagni, maè già un grande amico.creato un ottimo rapporto. Le nostre famiglie sono sempre insieme. E sono felice di poter giocare di nuovo con lui In Italia siamo riusciti a riportareinLeague dopo un lungo periodo. E poi siamo diventati campioni in Cina. Ho parlato condurante le trattative e mi ha parlato molto bene del São Paulo. È un idolo dei tifosi, conosce molto bene il club e mi ...

Advertising

vivetix : Verde Prato presenta su primer disco “Kondaira eder hura” -

Ultime Notizie dalla rete : Eder presenta

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo, nuovo attaccante del San Paolo , ex Inter , siai tifosi del suo nuovo club, dove ritrova Joao Miranda come compagno e avrà Hernan Crespo come allenatore: 'Il calcio ci dà tanti ...MILITAO 6 Sostituisce Sergio Ramos. RODRYGO 6 Entra sul 2 - 0 e fa il suo senza problemi. ASENSIO 6,5 Entra e segna, chiudendo la partita. ZIDANE 7un Real inedito con la difesa a tre e ...Eder si è presentato ai tifosi del San Paolo dopo l'addio allo Jiangsu Suning: le dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter ...Commenta per primo Eder, nuovo attaccante del San Paolo, ex Inter, si presenta ai tifosi del suo nuovo club, dove ritrova Joao Miranda come compagno e avrà Hernan Crespo come allenatore: “Il calcio ci ...