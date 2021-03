Eder al San Paolo | «Che bello ritrovare Miranda e Crespo»

(Di domenica 28 marzo 2021)si è presentato ai tifosi del Sandopo l’addio allo Jiangsu Suning: le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Intersi è presentato ai tifosi del Sandopo l’addio allo Jiangsu Suning. Le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Inter. «Conosco già, per me è un grande amico: con lui ho un ottimo rapporto. Durante le trattative mi parlava molto bene della città di San, lui conosce molto bene il club e mi aiuta. Mi ha sempre elogiato gli splendidi tifosi. Coninvece ci ho giocato contro quand’era al Milan ed io ero solo un ragazzino nuovo nel calcio italiano. Grandissima soddisfazione incontrarlo qui: se portiamo l’intensità che ci chiede in partita, allora raggiungeremo i nostri obiettivi. Sono molto fiducioso e motivato di ...

Advertising

fcin1908it : Crespo, Hernanes, Miranda, Eder: San Paolo, colonia di ex Inter in Brasile - okcalciomercato : Ufficiale: l’ex Inter Eder è un nuovo giocatore del San Paolo - zazoomblog : L’ex Inter Eder ha scelto il San Paolo - #Inter #scelto #Paolo - periodicodaily : L’ex Inter Eder ha scelto il San Paolo #Inter #Eder #SanPaolo - sowmyasofia : L’ex Inter Eder ha scelto il San Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Eder San

si è presentato ai tifosi delPaolo dopo l'addio allo Jiangsu Suning: le dichiarazioni dell'ex attaccante ...Commenta per primo, nuovo attaccante delPaolo , ex Inter , si presenta ai tifosi del suo nuovo club, dove ritrova Joao Miranda come compagno e avrà Hernan Crespo come allenatore: 'Il calcio ci dà tanti ...Eder si è presentato ai tifosi del San Paolo dopo l'addio allo Jiangsu Suning: le dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter ...Commenta per primo Eder, nuovo attaccante del San Paolo, ex Inter, si presenta ai tifosi del suo nuovo club, dove ritrova Joao Miranda come compagno e avrà Hernan Crespo come allenatore: “Il calcio ci ...