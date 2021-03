È crollato a Roma il monumento dedicato a Walter Rossi

(Di domenica 28 marzo 2021) AGI - È, questa notte a, ilche ricorda, lo studente di Lotta Continua ucciso dai militanti di destra a colpi di pistola il 30 settembre del 1977 in viale delle Medaglie d'Oro, quartiere Balduina mentre partecipava a un volantinaggio in memoria di Elena Pacinelli, ragazza di 19 anni uccisa il giorno prima. La zona è stata transennata dagli agenti diCapitale del quartiere Prati. L'opera, dello scultore e giornalista Giuseppe Rogolino, è stata realizzata l'anno dopo la morte dello studente e collocata dal Comune diin quella che prima era chiamata piazza Igea, poi diventata piazza. E la targa in memoria del ragazzo è stata aggiunta il 30 settembre 2007, nel giorno del ...

La scultura rappresenta un grande meteorite dal quale escono mani, simbolo delle energie giovanili che sopravvivono alle aggressioni. Le cause del cedimento dovrebbero essere strutturali, ma si indaga ...