Draghi | assegno bonus da 250 euro a luglio Ecco a chi spetta

L'assegno unico familiare "arriva il primo luglio, 250 euro al mese con una maggiorazione per i disabili". Così il premier Mario Draghi conferma data e importo dell'assegno unico familiare. La misura di sostegno arriverà il primo luglio. Il ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, aveva spiegato: "Per le famiglie con figli la prospettiva è sapere che da luglio partirà l'assegno unico universale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato". Ma a chi tocca? L'assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Il valore massimo è di 250 euro. Il beneficio verrà attribuito a: lavoratori ...

