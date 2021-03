Dotto: «Nella serie tv quello non è Totti, è la sua caricatura» (Di domenica 28 marzo 2021) Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport demolisce, con garbo con tatto con tutto quello che volete ma demolisce, la serie tv Sky su Francesco Totti “Speravo de morì prima”. Ne pubblichiamo stralci. Cita la frase del critico Sergio Gamberale: “Speravo de morì prima di vederlo”. Poi scrive: Che si dice dalle mie parti? Respiro profondo da manuale yoga. Equidistanza da tutto. Non esulto e non stronco. Mi faccio e vi faccio domande istruttive. La prima. Perché il finale di partita di un mito calcistico come Francesco Totti è raccontato come il diario di un minorenne dal pensiero reticente, sempre un po’ basito ai limiti del fumato, tra l’apatico e l’afasico, che pende dalle labbra e dalle mammelle delle sue due mamme, quella biologica Fiorella, quella psicologica Ilary? Perché il conflitto tra ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) Giancarlosul Corriere dello Sport demolisce, con garbo con tatto con tuttoche volete ma demolisce, latv Sky su Francesco“Speravo de morì prima”. Ne pubblichiamo stralci. Cita la frase del critico Sergio Gamberale: “Speravo de morì prima di vederlo”. Poi scrive: Che si dice dalle mie parti? Respiro profondo da manuale yoga. Equidistanza da tutto. Non esulto e non stronco. Mi faccio e vi faccio domande istruttive. La prima. Perché il finale di partita di un mito calcistico come Francescoè raccontato come il diario di un minorenne dal pensiero reticente, sempre un po’ basito ai limiti del fumato, tra l’apatico e l’afasico, che pende dalle labbra e dalle mammelle delle sue due mamme, quella biologica Fiorella, quella psicologica Ilary? Perché il conflitto tra ...

Advertising

napolista : Dotto: «Nella serie tv quello non è Totti, è la sua caricatura» Sul Corsport: «Perché il finale di partita di un m… - bigos_one : Felice l’uomo che non segue il consiglio degli empi, sulla via dei peccatori non si ferma e non siede in compagnia… - MaynardVenita : @DottAngeloC @2Biagetti E dicci tu dottò, quanti portatori sani hanno mai dato il via a focolai infettivi mortali n… - donLuigi66 : Con grande gioia annuncio che il nostro parrocchiano don Samuele Del Dotto, verrà Ordinato Sacerdote il 27 giugno 2… - ilapazzagioia : Ho guardato “The best of me” su Netflix e ho pianto tutte le lacrime che avevo ancora nella riserva del dotto lacrimale. Benissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Dotto Nella Virtus Eirene lotta con Schio ma non basta ... Sottana e Dotto. Le biancoverdi possono solo rimproverarsi un cedimento nel secondo quarto quando ... Coach Recupido, pur amareggiato, può trovare motivo di soddisfazione nella prova della squadra per ...

Un Dantedì "corsaro": la Divina commedia raccontata da Boccaccio in terza rima Più oltre andando pe' freddi sentieri, spiriti truova nella Ptolomea giacer riversi ne' ghiacci ... Quindi, pe' velli del fiero animale discendendo, e salendo, il duca dotto lui di fuor tira da cotanto ...

Cms: Dotto, d'Elia e Arcangeli nuovi soci Toplegal.it Covid. Terzigno scende dotto i 200 positivi Il tasso di positivi al tampone si è attestato al 16,44 per cento. Resta ancora alto il numero delle persone che nell'ultimo mese ha contratto il virus. Dopo il record di novembre scorso di 355 ...

Portici. Neonato seviziato dai genitori detenuti: lunedì udienza per l’incarico a tre periti É stato fissato per lunedì 29 marzo, innanzi al P.M. Dotto. Fabio De Cristofaro, presso la Procura di Napoli, il conferimento dell ...

... Sottana e. Le biancoverdi possono solo rimproverarsi un cedimento nel secondo quarto quando ... Coach Recupido, pur amareggiato, può trovare motivo di soddisfazioneprova della squadra per ...Più oltre andando pe' freddi sentieri, spiriti truovaPtolomea giacer riversi ne' ghiacci ... Quindi, pe' velli del fiero animale discendendo, e salendo, il ducalui di fuor tira da cotanto ...Il tasso di positivi al tampone si è attestato al 16,44 per cento. Resta ancora alto il numero delle persone che nell'ultimo mese ha contratto il virus. Dopo il record di novembre scorso di 355 ...É stato fissato per lunedì 29 marzo, innanzi al P.M. Dotto. Fabio De Cristofaro, presso la Procura di Napoli, il conferimento dell ...