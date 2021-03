Domenica Live, Nicolò Zenga vuota al sacco a sorpresa da Barbara D’Urso. La verità su papà Walter (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo la fine della storia con Roberta Termali Walter Zenga ha iniziato una nuova vita e formato una nuova famiglia con la rumena Raluca Rebedea, dalla quale nel 2009 ha avuto Samira e poi nel 2012 Walter Jr. Un’altra vita dove per tanto tempo Andrea e Nicolò non sono entrati. “Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio”. Queste erano state le parole, dure e pesanti come pietre, lanciate da Andrea trainer classe ’93 all’indirizzo del padre Walter che, evidentemente, qualche colpa deve pur averla. Parole che avevano colpito al cuore Walter che aveva fatto sapere di essere pronto a riaccogliere i suoi figli, Andrea e Nicolò: “Avrei ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo la fine della storia con Roberta Termaliha iniziato una nuova vita e formato una nuova famiglia con la rumena Raluca Rebedea, dalla quale nel 2009 ha avuto Samira e poi nel 2012Jr. Un’altra vita dove per tanto tempo Andrea enon sono entrati. “Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio”. Queste erano state le parole, dure e pesanti come pietre, lanciate da Andrea trainer classe ’93 all’indirizzo del padreche, evidentemente, qualche colpa deve pur averla. Parole che avevano colpito al cuoreche aveva fatto sapere di essere pronto a riaccogliere i suoi figli, Andrea e: “Avrei ...

