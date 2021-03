Domenica In tutti gli ospiti di Mara Venier per la puntata del 28 marzo | da Belen Rodriguez a Mara Maionchi

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 28 marzo 2021) La 29esimadi ‘In’, in onda oggi28, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da, avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento. Come ogni, la conduttrice avrà modo di dialogare con tantissime personalità dello spettacolo e della politica. Tra i vari … L'articolo proviene da Velvet Gossip.